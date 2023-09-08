Министр обороны Шойгу вручил "Золотые Звезды" трем участникам СВО

«Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное – выполнили задачу», — заявил Шойгу, оращаясь к награжденным.

Сообщается, что Наймушин проявил выдающиеся навыки управления при прорыве позиций ВСУ в районе одного из населенных пунктов, Журавлев сыграл важную роль в прорыве эшелонированной обороны ВСУ. Кривуля же получил медаль за командование ротой с ранением во время окружения. Сообщается, что ему удалось организовать отступление своих подчиненных и вызвать огонь противника на себя.