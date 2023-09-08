Названа возможна дата поставок Латвии западных систем ПРО

Первые западные системы противоракетной обороны (ПРО) могут быть поставлены в Латвию в ближайшие 2-3 года, пишет портал Delfi, ссылаясь на министра обороны страны Инару Мурниеце.

Она рассказала, что в настоящее время идут переговоры о более ранних сроках поставки. Ранее сообщалось, что на закупку таких систем может быть выделено около €600 млн, но окончательная сумма сделок не разглашается.

По данным портала, Минобороны собирается применять комплексы для защиты побережья.

Оборонное ведомство Латвии начало переговоры о покупке противоракетных комплексов NSM (Naval Strike Missile) норвежской компании Kongsberg Defense & Aerospace осенью 2022 года.