США разместят в Румынии дополнительные боевые самолеты

США намерены разместить в Румынии боевые самолеты в дополнение к тем, что выполняют задачи воздушной полиции НАТО. Об этом сообщила посол США в Румынии Кэтлин Кавалек на встрече с министром национальной обороны страны Анджелом Тылвэром.

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"Посол Кавалек передала желание США продолжать оказывать помощь Румынии для более эффективной защиты национальной территории, в том числе путем размещения вскоре в Румынии боевых самолетов ВВС США в дополнение к миссиям воздушной полиции НАТО", - говорится в сообщении военного ведомства страны.

Кавалек подчеркнула, что "американское правительство по-прежнему полностью привержено укреплению потенциала Румынии и НАТО по защите и сдерживанию любой агрессии против общей союзной территории на восточном фланге".

Отмечается, что румынский министр обороны поблагодарил США за поддержку на фоне последних событий. Президент Румынии Клаус Йоханнис 7 сентября сообщил на пресс-конференции, что страна официально уведомила союзников по НАТО об обнаружении на территории страны обломков беспилотного летательного аппарата.

"Мы приняли дополнительные меры безопасности в пограничной зоне, укрепив мониторинг и защиту воздушного пространства", - сказал Тылвэр.