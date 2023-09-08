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Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников над Брянском

Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены дежурными силами ПВО над Брянском, сообщает Минобороны России. Два БПЛА уничтожены в воздухе.

Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников над Брянском
© РИА Новости

Попытка террористической атаки киевского режима была пресечена 8 сентября около 17.30, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Выгоничскому району воздушном дроне. По его словам, при этом никто не пострадал.