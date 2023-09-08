Минобороны сообщило о перехвате трех беспилотников над Брянском

Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа перехвачены дежурными силами ПВО над Брянском , сообщает Минобороны России . Два БПЛА уничтожены в воздухе.

Попытка террористической атаки киевского режима была пресечена 8 сентября около 17.30, говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом на подлете к Выгоничскому району воздушном дроне. По его словам, при этом никто не пострадал.