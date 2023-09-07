МО РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушенском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам», – говорится в сообщении российского военного ведомства.