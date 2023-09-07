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МО РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Минобороны России сообщило о двух случаях нарушения режима прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев в Шушенском районе Нагорного Карабаха.

МО РФ сообщило о нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
©  Аппарат Президента Республики Армения

Отмечается, что в результате этих нарушений никто не пострадал. По факту инцидентов организовано разбирательство.

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня в Шушенском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данным фактам», – говорится в сообщении российского военного ведомства.

Других подробностей нарушений режима прекращения огня в Минобороны не предоставили.

Ранее Минобороны России сменило командующего миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Занимавшего эту должность Александра Ленцова сменил генерал-майор Кирилл Кулаков.

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