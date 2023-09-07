В США предположили, что контрнаступление ВСУ закончится через семь недель
В американской администрации полагают, что украинское контрнаступление может закончиться через шесть-семь недель.
При этом, по данным издания, чиновники не могут сойтись во мнениях об оценке «успехов» ВСУ за это время.
«Некоторые считают, что украинская армия, бросившая большую часть резервов... и понёсшая тяжёлые потери... вряд ли сможет далеко продвинуться», — говорится в публикации.
Ранее Соединённые Штаты объявили о поставках на Украину снарядов с обеднённым ураном для танков Abrams.
Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший ранее заявил, что Вашингтон способствует уничтожению Украины, отправляя ВСУ снаряды с обеднённым ураном.
Представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что поставки боеприпасов с обеднённым ураном с Запада уже привели к радиационному заражению украинской территории, которая превращается в непригодную для жизни землю.