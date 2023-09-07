ВВС США не получат обновленные F-35 раньше апреля 2024 года

Компания Lockheed Martin не сможет поставить Военно-воздушным силам США истребители F-35 новейшей конфигурации как минимум до апреля следующего года, сообщается в заявлении компании.

"В настоящее время мы ожидаем поставку первого истребителя новой конфигурации в период с апреля по июнь 2024 года", - указано в документе.

В результате задержки компания в этом году сможет предоставить американским военным только 97 истребителей предыдущей конфигурации. Изначально обсуждалась поставка 120 самолетов в этом году, позднее их число сократилось до 100, напоминает портал Defense One.

Lockheed Martin уточняет, что задержки поставок связаны с проблемами с аппаратным и программным обеспечением.

"Проблемы с разработкой аппаратного обеспечения повлияли на интеграцию аппаратного и программного обеспечения, что вызвало сжатие графика тестирования", - отмечается в заявлении.