В МИД РФ заявили о работе по размещению тактического ядерного оружия в Белоруссии

В МИД РФ рассказали о работе по размещению тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков на полях регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения» заявил, что работы по размещению тактического ядерного оружия России в Белоруссии продолжаются, передает ТАСС.
Он отметил, что размещение тактического ядерного оружия в республике проходит в соответствии с графиком, о котором говорил президент России Владимир Путин.
«Пройдено несколько этапов в плане создания соответствующей инфраструктуры, переоборудования соответствующих носителей», — сказал Рябков.
До этого заместитель секретаря Совета безопасности Российской Федерации Алексей Шевцов заявлял, что агрессивное поведение западных стран у рубежей Союзного государства стало причиной размещения в Белоруссии тактического ядерного оружия (ТЯО).
В июле директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявлял, что гипотетический вывод российского тактического ядерного оружия с белорусской территории будет возможен только в случае отказа США и НАТО от деструктивного курса на целенаправленный подрыв безопасности РФ и Белоруссии.