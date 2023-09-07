Спецоперация на Украине 7 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 7 сентября 2023 года.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 280 снарядов

За минувшие сутки армия Украины выпустила по населённым пунктам ДНР 280 боеприпасов, сообщает RT.

В результате атаки в Петровском районе погибла женщина. Еще десять человек были ранены.

Повреждены четыре домостроения и десять объектов гражданской инфраструктуры.

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

Украинская армия потеряла за прошедшие сутки более 180 своих солдат, а также пять танков на южнодонецком направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

Российские военные при поддержке авиации и артиллерии отразили на данном направлении атаку штурмового отряда противника. Это произошло в районе Новодонецкого в ДНР.

Также был нанесен удар по скоплениям украинских солдат и военной техники в районах населенных пунктов Урожайное и Новодонецкое ДНР. Потери противника тут составили свыше 180 военнослужащих, пять танков, две боевые бронированные машины.

Алаудинов сообщил об атаках и больших потерях ВСУ на артемовском направлении

Украинская армия проводит бесполезную атаку на артемовском направлении в ДНР, чтобы зацепиться за железную дорогу, однако ежедневно уничтожаются российскими подразделениями, сообщает ТАСС со ссылкой на командира спецназа «Ахмат» Апты Алаудинова.

По его словам, на данном участке противник за последние три месяца понес очень большие потери. Вся передовая линия российских подразделений усеяна телами брошенных украинских солдат. При этом Киев снимает с других участков последние ресурсы, и перебрасывает их на артемовское направление, где российские подразделения ежедневно их уничтожают.