Бывший президент США Барак Обама принимал участие в продвижении биологических программ США в других странах, Минобороны ознакомлено с соответствующими документами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Рооссии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит РИА Новости.

У России есть документы, подтверждающие участие Госдепа в реализации "Программы повышения «бизбезопасности» с 2016 года, уточнил Кириллов. Они подтверждают активное участие США в биологических программах на территории других стран, добавил он.