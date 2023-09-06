МО РФ: США исключили возможность международного контроля за их биолабораториями

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вашингтон исключил возможность международного контроля за американскими биолабораториями, заблокировав работу над юридически обязывающим протоколом к Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Хотелось бы напомнить, что именно в 2001 году США заблокировали работу над юридически обязывающим протоколом к КБТО, чем полностью исключили возможность международного контроля своих военно-биологических исследований", - сказал начальник войск РХБЗ в ходе брифинга по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности Вашингтона.

Кроме того, Кириллов отметил высказывания кандидата в президенты США Роберта Кеннеди - младшего, который в ходе интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону подробно рассказал о событиях 11 сентября 2001 года и последовавшим за ними подписанием так называемого, Патриотического акта, который, по словам политика, "возобновил гонку вооружений, но уже с применением биологического оружия", в то время как "Пентагон начал вкладывать огромные деньги в его разработку".