В Кремле оценили совместные военные учения Армении и США

Проведение совместных военных учений Армении и США не способствует стабилизации обстановки в регионе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что на будущую неделю запланированы маневры вооруженных сил двух стран.

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В этой ситуации, безусловно, проведение подобных учений не способствует стабилизации обстановки — в любом случае не способствует — и укреплению атмосферы взаимного доверия в регионе, — сказал представитель Кремля.

Ранее Министерство обороны Армении анонсировало проведение совместных учений с Соединенными Штатами. Учения ARTSIV PARTNER 2023 пройдут с 11 по 20 сентября на базе учебного центра «Зар». Целью маневров станет повышение уровня оперативных действий при участии в миротворческих миссиях.

Об учениях высказался первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. По его словам, это продолжение политики по целенаправленному отходу от России.