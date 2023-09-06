Члены экипажа российского танка «Алеша» получили по миллиону рублей за уничтоженную на СВО вражескую технику. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании «ФОРЭС», которая поощрила военнослужащих, два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять MAXXPRO с десантом ликвидировали во время отражения атаки ВСУ на запорожском направлении.

«Передача вознаграждения состоялась 6 сентября в Уссурийске в штабе 5-й Краснознаменной ордена Жукова общевойсковой армии. Компания выплатила каждому члену экипажа по миллиону рублей, механику-наводчику — 500 тысяч рублей. Также было принято решение поощрить оператора беспилотника — Илью Гаврилова. Награду за весь экипаж получил командир танка Александр Леваков», — сообщили в компании.

Руководство «ФОРЭС» выступило с инициативой награждать российских военнослужащих за уничтожение вражеской техники в январе 2023 года. Поощрение полагается за ликвидацию или захват американских танков Abrams, немецких Leopard2, а также за сбитые боевые самолеты F-15 и F-16. За первый уничтоженный танк военнослужащие получают 5 млн рублей, за второй — 2 млн рублей, за последующие — по 500 тысяч рублей.