В СК РФ установили личность организатора атак беспилотников на военные аэродромы

Военные следственные органы СК России установили личность украинского военнослужащего, который организовывал атаки беспилотников на военные аэродромы РФ.
Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела. По информации "Ъ", на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны следственные органы СК РФ заочно обвинили в совершении тяжких преступлений командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка.
Он также был объявлен в международный розыск. Согласно материалам следствия, что в феврале — марте 2022 года полковником и иными неустановленными лицами был сформирован 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.
Установлено, что 7 октября 2022 года ударный беспилотик J-22 Airborne, выпущенный ООО "НПП "Укрджет"" и находящийся под управлением военных 383-го полка, незаконно пересек границу Украины, вторгся в воздушное пространство Российской Федерации и был дистанционно направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Новость дополняется.