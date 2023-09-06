В СК РФ установили личность организатора атак беспилотников на военные аэродромы

Военные следственные органы СК России установили личность украинского военнослужащего, который организовывал атаки беспилотников на военные аэродромы РФ.

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Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела. По информации "Ъ", на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны следственные органы СК РФ заочно обвинили в совершении тяжких преступлений командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка.

Он также был объявлен в международный розыск. Согласно материалам следствия, что в феврале — марте 2022 года полковником и иными неустановленными лицами был сформирован 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.