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В СК РФ установили личность организатора атак беспилотников на военные аэродромы

Военные следственные органы СК России установили личность украинского военнослужащего, который организовывал атаки беспилотников на военные аэродромы РФ.

В СК РФ установили личность организатора атак беспилотников на военные аэродромы
© Reuters

Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы дела. По информации "Ъ", на основании материалов департамента военной контрразведки ФСБ и Минобороны следственные органы СК РФ заочно обвинили в совершении тяжких преступлений командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка.

Он также был объявлен в международный розыск. Согласно материалам следствия, что в феврале — марте 2022 года полковником и иными неустановленными лицами был сформирован 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.

Установлено, что 7 октября 2022 года ударный беспилотик J-22 Airborne, выпущенный ООО "НПП "Укрджет"" и находящийся под управлением военных 383-го полка, незаконно пересек границу Украины, вторгся в воздушное пространство Российской Федерации и был дистанционно направлен на территорию штатной стоянки 3-й авиационной эскадрильи дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 на аэродроме Шайковка в Калужской области. Новость дополняется.

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