В ОДКБ рассказали об антитеррористических учениях в Белоруссии

«Сегодня все задачи контртеррористической операции выполнены успешно. Уверен, что в любых условиях обстановки выделенные силы будут действовать чётко, слаженно и эффективно», — сказал заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Республики Беларусь генерал-майор Николай Карпенков.