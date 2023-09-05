Латвия решила заминировать границы с Россией

Глава Минобороны Латвии Инара Мурниеце представила обновленную концепцию государственной обороны, в которой особое внимание уделяется усилению восточной границы страны. Речь идет о противотанковых минах и других инженерных решениях. Об этом пишет портал Delfi.

Согласно концепции, усиление границы Латвии должно происходить путем применения физических и технологических решений исходя из потенциальных угроз со стороны противника, отмечается в тексте.

Мурниеце заявила, что граница должна быть укреплена в военном отношении, поэтому необходимо провести анализ того, какие меры «по ограничению мобильности подойдут на конкретном участке». Речь идет о противотанковых зубьях, металлических и бетонных конструкциях, а также противотанковых минах, говорится в материале.

Она подчеркнула, что создание пограничной инфраструктуры входит в компетенцию МВД, однако у ее ведомства тоже есть идеи по совершенствованию и ускорению процесса усиления границы.

«Мое видение и политическая позиция заключаются в том, что приведение границы в порядок должно быть завершено до конца этого года. При этом антимобильные меры должны быть реализованы во всем Балтийском регионе», — отметила глава военного ведомства Латвии.