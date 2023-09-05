Глава Белгородской области сообщил о сбитом беспилотнике

В Валуйском городском округе Белгородской области был сбит беспилотник с последующей детонацией. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава региона Вячеслав Гладков .

«В Валуйском городском округе пограничным нарядом из стрелкового оружия сбит БПЛА с последующей детонацией. По предварительной информации, обошлось без последствий», — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки сбросили не менее семи взрывных устройств с беспилотников по Белгородской области. Глава региона отмечал, что 2 сентября, шесть муниципалитетов подверглись атакам со стороны ВСУ, общее количество выпущенных снарядов составило 52, в том числе семь взрывных устройств было сброшено с дронов.