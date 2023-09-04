Стал известен командующий миротворцами в Карабахе

Командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложили на генерал-майора Кирилла Кулакова. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте ведомства.

«С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича», - пояснили в ведомстве.

Генерал-майор сменил на этом посту заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковника Александра Ленцова, назначенного в апреле 2023 года.

Кирилл Кулаков родился 20 июля 1969 года в селе Ново-Андриановка в Ростовской области. Он окончил Казанское суворовское военное училище, Казанское высшее танковое командное училище, общевойсковую академию ВС РФ.

С 2004 года – на преподавательской работе, доцент. Руководил кафедрами эксплуатации бронетанкового вооружения и техники, вооружения и стрельбы Казанского высшего военного командного училища.

В 2017 году его назначили начальником Казанского высшего танкового командного училища.