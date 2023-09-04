Стал известен командующий миротворцами в Карабахе
Командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложили на генерал-майора Кирилла Кулакова. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ на официальном сайте ведомства.
«С 3 сентября 2023 года командование российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе возложено на генерал-майора Кулакова Кирилла Денисовича», - пояснили в ведомстве.
Генерал-майор сменил на этом посту заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковника Александра Ленцова, назначенного в апреле 2023 года.
Кирилл Кулаков родился 20 июля 1969 года в селе Ново-Андриановка в Ростовской области. Он окончил Казанское суворовское военное училище, Казанское высшее танковое командное училище, общевойсковую академию ВС РФ.
С 2004 года – на преподавательской работе, доцент. Руководил кафедрами эксплуатации бронетанкового вооружения и техники, вооружения и стрельбы Казанского высшего военного командного училища.
В 2017 году его назначили начальником Казанского высшего танкового командного училища.
Кулаков награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Мужества, орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а еще девятью ведомственными знаками отличия.