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Армения опровергла сообщения о предложении вступить в НАТО

НАТО не предлагало Армении вступить в альянс, но в Ереване готовы продолжать сотрудничество с альянсом. Об этом заявил замминистра МИД страны Ваан Костанян, передает РБК.

Армения прокомментировала сообщения о предложении вступить в НАТО
© РИА Новости

Он уточнил, что на сегодняшний день Армения ведет сотрудничество с НАТО в разных форматах и готова продолжать это делать. По словам Костаняна, Ереван не получал официального предложения по вступлению в альянс. Говоря о Гюнтере Фелингере, который и распространил данное сообщение, он заявил, что тот не является представителем альянса, он лишь руководитель общественной организации, имеющей в своем название слова «НАТО».

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Также Костанян высказался об отношениях с Россией, сказав, что Ереван ведет с ней «очень открытый диалог». При этом он не опроверг связь между предложением Фелингера и заявлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна об «отдалении» РФ от Южного Кавказа.

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