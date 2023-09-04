Армения прокомментировала сообщения о предложении вступить в НАТО

НАТО не предлагало Армении вступить в альянс, но в Ереване готовы продолжать сотрудничество с альянсом. Об этом заявил замминистра МИД страны Ваан Костанян, передает РБК.

Он уточнил, что на сегодняшний день Армения ведет сотрудничество с НАТО в разных форматах и готова продолжать это делать. По словам Костаняна, Ереван не получал официального предложения по вступлению в альянс. Говоря о Гюнтере Фелингере, который и распространил данное сообщение, он заявил, что тот не является представителем альянса, он лишь руководитель общественной организации, имеющей в своем название слова «НАТО».