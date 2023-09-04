Российские самолеты в Черном море уничтожили четыре катера с десантом ВСУ

Самолеты морской авиации Черноморского флота в ночь на понедельник, 4 сентября, уничтожили четыре военных катера с диверсантами ВСУ, сообщает Министерство обороны России .

Инцидент случился на северо-западе Черного моря. Там российские ВС заметили четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force производства США. На них десантные группы Украины плыли в сторону мыса Тарханкут, расположенный на крымском полуострове.