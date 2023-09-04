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Российские самолеты в Черном море уничтожили четыре катера с десантом ВСУ

Самолеты морской авиации Черноморского флота в ночь на понедельник, 4 сентября, уничтожили четыре военных катера с диверсантами ВСУ, сообщает Министерство обороны России.

Российские самолеты в Черном море уничтожили четыре катера с десантом ВСУ
© ТАСС

Инцидент случился на северо-западе Черного моря. Там российские ВС заметили четыре быстроходных военных катера Willard Sea Force производства США. На них десантные группы Украины плыли в сторону мыса Тарханкут, расположенный на крымском полуострове.

Украинские катера уничтожили российские самолеты.

30 августа российский истребитель уничтожил катер ВСУ в Черном море.

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