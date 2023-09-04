Полковник объяснил важность пусков «Кинжала» с Су-34

«"Кинжалы" на сегодняшний день использовались только с МиГ-31, причем с определенных мест базирования. Противник хорошо знал, что, если носитель "Кинжала" МиГ-31К засветился у аэродрома, значит, пошли гиперзвуковые ракеты. Они видели со спутников и докладывали в Генштаб Украины, который объявлял воздушную тревогу и принимал соответствующие меры, связанные с эвакуацией, если речь шла о военных самолетах, перемещении техники в укрытие и так далее», — объяснил он.