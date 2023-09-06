В Одесской области произошли взрывы

Взрывы произошли в городе Рени Одесской области Украины, где располагается морской торговый порт. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Взрывы слышны в городе Рени Одесской области», — говорится в публикации. Подробностей произошедшего не приводится, информации о возможных пострадавших и разрушениях нет.

Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации страны, с 00:34 (совпадает с московским) в регионе объявлена воздушная тревога.