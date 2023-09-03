В приграничных районах Курской области обезвредили два БПЛА

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины обнаружены с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Рыльском и Суджанском районах Курской области, их посадили антидроновыми ружьями. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"На приграничных территориях региона обезврежены два БПЛА: в районе села Козино Рыльского района и недалеко от села Горналь Суджанского. Оба украинских беспилотника обнаружили с помощью комплексов РЭБ и посадили антидроновыми ружьями. Обошлось без пострадавших и повреждений", - сказал губернатор.
Он добавил, что также трижды был обстрелян поселок Теткино в Глушковском районе, пострадавших и разрушений нет.