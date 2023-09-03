ВКС РФ нанесли групповой удар дронами по хранилищам топлива ВСУ

Группа российских беспилотников сегодня ночью поразила цели в порту Рени Одесской области. Были ликвидированы хранилища топлива, используемые для снабжения ВСУ. Об этом сообщает Минобороны России в сводке за 3 сентября 2023 года.

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«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», - сказано в заявлении военного ведомства.

Минобороны не конкретизирует результаты обстрела, однако в украинских Telegram-каналах распространяется видео, показывающее удар БПЛА по бензовозам.

«Летит мопед», - комментирует очевидец, снимающий видео. Он прячется в канализационный люк, после чего раздается взрыв.

Российский военкор Юрий Котенок также опубликовал в своем Telegram-канале фото последствий удара в окрестностях порта Рени в Одессе.

«Стоянка бензовозов, попавшая под удар "Герани" в окрестностях морского порта Рени», - подписал фото Котенок.