Мобилизация: последние новости на сегодня 2 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 2 сентября 2023, в материале «Рамблера».

В зоне СВО начали применять новые зенитные ракеты

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Российские войска стали применять на Украине новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что зенитная управляемая ракета 9М333 входит в состав зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3», у нее есть мультиспектральная головка самонаведения, с помощью которой она может отличить истинную цель от ложной.

«В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель <...>, то есть в 80% случаев. Это отличный показатель эффективности», — заявил собеседник агентства.

Благотворительный фонд «Своих не бросаем» продолжает оказывать поддержку ивановским военнослужащим

За 10 месяцев работы благотворительный фонд «Своих не бросаем» собрал 16 млн рублей. Из них более семи миллионов рублей перечислили жители Ивановской области. Об этом пишет «Приволжская правда».

«Своих не бросаем» напрямую закупает необходимое оружие и снаряжение для российских солдат, закупки согласуются с командованием подразделений, чтобы в гуманитарных грузах было именно то, чего не хватает военнослужащим.

Жители Ивановской области активно помогают фонду. На пожертвованные ими средства организация смогла закупать средства радиосвязи, запчасти для автомобильной техники, продукты питания, металлоискатели, бинокли, шанцевый инструмент, печи, отопители, водоотталкивающие тенты, генераторы и многое другое.

Кроме того, через благотворительную организацию передают гуманитарную помощь предприятия и организации.

Тихонов предложил отправить Дзюбу на фронт

Российский футболист Артем Дзюба «больной человек», которого нужно отправить на фронт. Такое заявление сделал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, передает Metaratings.

Так он прокомментировал слова Дзюбы, который назвал ранее назвал Тихонова «маразматиком».