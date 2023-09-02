Запад призвали разработать мирный план по Украине

Западные страны должны разработать свою мирную инициативу по урегулированию конфликта на Украине. С таким предложением выступил экс-офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж в колонке The Guardian.

При этом, отметил он, созданный план может отличаться от предложенного Украиной.

«Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом», — подчеркнул бывший военный.

В противном случае украинский конфликт рискует затянуться на несколько лет, добавил он.

По мнению Ледвиджа, на Западе уже начали делать шаги в этом направлении, рассматривая возможность территориальных уступок со стороны Украины.