Озвучены подробности атаки украинских дронов у Крымского моста
Стали известны подробности уничтожения украинских дронов у Крымского моста.
Как сообщает Телеграм-канал «Рыбарь», в районе 23.40 украинские формирования попытались ударить по Крымскому мосту двумя безэкипажными катерами (БЭК). Как сообщается, один из них был уничтожен пограничниками из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива.
Второй БЭК сразу же развернулся и ушел с поля зрения. Из-за этого и было перекрыто движение по Крымскому мосту. Потом выяснилось, что второй дрон пытался укрыться среди судов на якорной стоянке у пролива, где его обнаружил экипаж сторожевого корабля «Пытливый».
Позднее был уничтожен и третий дрон, который, по некоторым, действовал у южного берега Крыма).
Ранее сообщалось, что глава украинской разведки Кирилл Буданов призвал перенести конфликт на территорию России.