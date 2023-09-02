В Совфеде пригрозили уничтожением американских снарядов с обедненным ураном

«Я думаю, что такая же судьба ждет и американский боезапас. Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования — если снаряды действительно будут переданы», — подчеркнул Башкин, добавив, что США снова покажут «кровожадное лицо», если примут это решение.