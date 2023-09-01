Массовое производство дальнобойных ракет на Украине назвали невозможным

У Украины есть технические возможности создать ракету большой дальности, способную преодолевать расстояние более 700 километров. Однако массовое производство данного дальнобойного оружия на данный момент невозможно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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«У Украины есть технические возможности для создания дальнобойного оружия. Все-таки они были ракетной державой, Южный машиностроительный завод занимался соответствующими технологиями, необходимые разработки есть. При поставке необходимых комплектующих из стран Запада Украина может изготавливать ракеты в единичном варианте, в количестве 10-12 штук. Но на поток это, конечно, не поставить», — считает военный.

Матвийчук не исключил, что ракеты могут быть использованы для нанесения ударов вглубь России. Тем не менее полковник подчеркнул, что даже если одна-две ракеты достигнут каких-то целей, в дальнейшем разветвленная система противовоздушной обороны (ПВО) исключит такие возможности.

«Самое мощное в ракете — это система навигации и управления. У Украины этого нет. Значит, комплектующие будут западные или американские, от них уже будут зависеть технические характеристики. В целом, вероятно, это будет некая летающая боеголовка с непонятными целями», — заключил Матвийчук.