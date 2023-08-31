Польша начнет производство южнокорейской военной техники

Польша готовится производить южнокорейскую военную технику, рассказал в четверг, 31 августа, глава Минобороны республики Мариуш Блащак. Он добавил, что возможности новых вооружений будут продемонстрированы на учениях близ границ Калининградской области, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, Блащак провел переговоры в Варшаве с южнокорейским коллегой Ли Чон Супом.

Стороны обсудили двусторонние военные отношения, модернизацию польской техники, аспекты дальнейшего сотрудничества в сфере вооружений. По итогам встречи министр сделал ряд заявлений.

Блащак отметил, что две республики в ходе совместной работы достигли значительных успехов в сфере безопасности и в деле укрепления Войска Польского.

По словам министра, 17 сентября в расположенных на границе с Калининградской областью Ожише и Бемово-Писке пройдут учения Jesienny Ogien («Осенний огонь»). В ходе маневров польские экипажи покажут, как освоили поставленную из Южной Кореи технику.

Напомним, что Варшава и Сеул ранее договорились о поставках для польской армии танков К2, самоходных гаубиц К9, легких боевых самолетов FA-50, ракетных установок К239 Chunmoo.

Танки K2, по оценкам экспертов, являются в настоящее время одними из самых мощных на планете. Они оснащены современными защитными системами, способны действовать на пересеченной местности.