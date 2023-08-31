Стало известно имя нового командующего миротворцами в Карабахе

Новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе назначен генерал-майор Кирилл Кулаков. Об этом сообщает издание Armenpress, не указывая источник этих сведений.

Как стало известно журналистам, бывший командующий группировкой Александр Ленцов, назначенный на эту должность в апреле 2023 года, был снят со своего поста. Его дальнейшее назначение пока неизвестно.

Министерство обороны России официально пока не сообщало имя нового командира миротворцев.

Кулаков родился 20 июля 1969 года. С 2017 года он занимал должность главы Казанского высшего военного командного училища.