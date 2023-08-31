МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения госграницы страны самолетом Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, истребитель МиГ-31 был поднят в воздух после обнаружения «приближающейся к государственной границе РФ воздушной цели».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал ее как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии», - пояснили в Минобороны.

После появления МиГ-31 иностранный военный самолет выполнил разворот, нарушения госграницы не допущено, говорится в сообщении.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», - подчеркнули в Минобороны России.