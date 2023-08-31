Мобилизация: последние новости на сегодня 31 августа 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 31 августа 2023, в материале «Рамблера».
В Курганской области окажут поддержку семьям погибших участников СВО
Власти Курганской области намерены поддержать семьи погибших участников боевых действий на Украине, заплатив по 10 тысяч рублей на сбор детей в школу. Об этом сообщил глава региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале, передает ТАСС.
Он уточнил, что власти окажут поддержку детям вне зависимости от статуса погибшего на Украине бойца — контрактник, военный, мобилизованный или доброволец. На сбор в школу каждого ребенка предоставят 10 000 рублей.
Глава региона уточнил, что аналогичные выплаты будут произведены и для детей дошкольного возраста.
На Кубани открылась выставка о героях СВО
Выставка о героях специальной военной операции открылась на Кубани в историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына. Там представлены предметы, напрямую связанные с важными событиями военных действий на Украине. Об этом пишет RuNews24 со ссылкой на вице-губернатора Александра Власова.
Он рассказал, что военно-патриотическая работа проводится в Краснодарском крае на постоянной основе. Власти открывают монументы и памятные таблички в честь российских военнослужащих.
«В 2023 году свыше 300 тысяч жителей Кубани участвовали в уроках мужества. Большинство из них занимаются сбором гуманитарной помощи», — уточнил он.
На выставке «СВОи Герои» можно увидеть снимки, части экипировки бойцов, личные вещи и детские письма с рисунками, которые были отправлены солдатам.
В Ростовской области меценат поддержал дух раненых бойцов СВО
Семья предпринимателя Карима Бабаева оформила 250 подписок на «Российскую газету» ветеранам госпиталя в Ростовской области, где проходят реабилитацию раненые российские солдаты. Так они смогут быть в курсе свежей информации и занять свободное от лечебных процедур время. Об этом пишет «Российская газета».
Как подчеркивает издание, военные на реабилитации поблагодарили предпринимателя и его родственников за такой подарок.
Ранее Карим Бабаев неоднократно помогал жителям Крыма — после референдума в 2014 году он наладил там поставки продовольствия, медикаментов, товаров гигиены. Был награжден медалями «За возвращение Крыма» и «За заслуги в воссоединении Крыма с Россией».