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Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что утром 31 августа силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат на подлете к столице.

Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве
© РИА Новости

По его словам, это произошло в Воскресенском районе.

«Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Других подробностей Собянин не привел.

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Псков, Рязань, Брянск, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Московской области был сбит беспилотник, летевший в столицу. В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, спустя несколько часов они продолжили работу, сообщили в Росавиации. Министерство обороны РФ также сообщило об уничтожении четырех украинских катеров со спецназом в Черном море.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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