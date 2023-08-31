Собянин сообщил об уничтожении беспилотника на подлете к Москве

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты атаковали Псков, Рязань, Брянск, а также Орловскую и Калужскую области. Кроме того, в Московской области был сбит беспилотник, летевший в столицу. В столичных аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ограничивались полеты, спустя несколько часов они продолжили работу, сообщили в Росавиации. Министерство обороны РФ также сообщило об уничтожении четырех украинских катеров со спецназом в Черном море.