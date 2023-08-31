Спецоперация на Украине 31 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 31 августа 2023 года.

ВСУ обстреляли ДНР ракетами с истекшим сроком годности

Вооруженные силы Украины атаковали Донецк тремя ракетами АГМ-88 HARM, каждой из которых почти 25 лет, хотя срок их службы — только пять лет. Об этом рассказал начальник отдела оперативной работы представительства ДНР в СЦКК майор Сергей Переверзев в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что АГМ-88 HARM — противорадиолокационная ракета, которая запускается только с самолетов. Год выпуска каждой — не позже 1996 года, то есть все три выпущенные по Донецку ракеты давно просрочены. Ракеты после истечения срока годности должны списываться и утилизироваться. Однако Украина продолжает использовать такие снаряды, указал представитель СЦКК.

Он добавил, что в результате обстрела силами Украины была повреждена гражданская инфраструктура.

В ВСУ признали гибель шестерых пилотов под Артемовском за сутки

Шесть летчиков Вооруженных сил Украины погибли на Артемовском направлении. Об этом доложил спикер 18-й отдельной бригады армейской авиации в составе армии Украины Евгений Ракита, передает РИА Новости со ссылкой на украинское издание «Страна.ua».

Он уточнил, что погибшие были офицерами. На вооружении 18-й отдельной бригады армейской авиации армии Украины к началу боевых действий находились вертолеты Ми-24, Ми-8 и Ми-2.

В Новой Каховке снаряд попал в детский сад

Во двор детского сада Золотая рыбка упал снаряд, запущенный Вооруженными силами Украины, еще один попал в соседний дом при обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб администрации города.

Там уточнили, что в результате обстрела на улице Пионерская в доме №44 возник пожар. Снаряд угодил во двор на улице Пионерская, 29а, где находится детский сад «Золотая рыбка», там также произошло возгорание.