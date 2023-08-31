Reuters: США направят Тайваню военную помощь на $80 млн

Власти Соединенных Штатов одобрили выделение 80 миллионов долларов на военные поставки Тайваню в рамках программы военной помощи иностранным государствам FMF. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующее письмо в Конгресс США.

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Агентство также приводит слова председателя комитета по иностранным делам палаты представителей Конгресса США Майкла Маккола, который заявил, что выделение военной помощи Тайваню укрепит позиции Штатов в сфере сдерживания и обеспечит им нацбезопасность ввиду якобы усиления агрессии Коммунистической партии Китая.