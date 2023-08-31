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Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Брянской областью

Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщило российское Министерство обороны.

Силы ПВО России сбили украинский беспилотник над Брянской областью
© РИА Новости

«Около 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии ликвидировали группу диверсантов украинских спецслужб на территории Брянской области.

Группа состояла из представителей Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы специальных операций Министерства обороны Украины.

Во время боя в Навлинском районе двое украинских военных ликвидированы, пятеро задержаны.