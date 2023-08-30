В ВСУ заявили о гибели шести украинских пилотов на Артёмовском направлении

В Вооружённых силах Украины заявили о гибели шести украинских пилотов из 18-й отдельной бригады армейской авиации имени Игоря Сикорского на Артёмовском направлении 29 августа.

Об этом пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на представителя бригады Евгения Ракиту.

Ракита заявил, что они погибли во время выполнения боевого задания.

Отмечается, что погибшие имели офицерские звания, однако их имена и обстоятельства произошедшего не разглашаются.