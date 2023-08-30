В Запорожской области опровергли взятие ВСУ Работина
Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» опроверг заявления зарубежных СМИ о переходе Работина под контроль ВСУ.
«Не взломана первая линия (обороны. — RT), и тот... кто находится на позициях или хотя бы рядом с ними, понимает, что первая линия не пройдена... Работино не взяли», — цитирует его ТАСС.
По его словам, солдатам ВСУ удалось подойти только к первой линии обороны российских войск.
Ранее Военная хроника отметила большое скопление украинских войск на участке Работино — Вербовое в Запорожской области.
Крупная группировка украинской армии понесла значительные потери и была остановлена в 6—8 км от рубежей перехода в атаку.
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России не дали ВСУ закрепиться в Урожайном и Старомайорском.