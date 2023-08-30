Названа причина желания Зеленского быстрее получить истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский спешит получить истребители F-16, поскольку обещанная Киеву военная помощь может прекратиться с избранием новых глав западных государств. Об этом сообщает газета The New York Times.

© Lenta.ru

В частности, в материале издания обращается внимание на Нидерланды, власти которых заявили о намерении передать Украине 42 истребителя F-16, постепенно выводимых из собственных Военно-воздушных сил. Уточняется при этом, что парламентские выборы там пройдут в ноябре.

«Куда большее опасение представляют США, где республиканцы все чаще говорят о прекращении финансовой поддержки Украины», — добавил автор.