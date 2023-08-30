Спецоперация на Украине 30 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 августа 2023 года.

ВС РФ поразили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

Военные России поразили два пункта временной дислокации украинской армии в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка в ДНР, сообщает ТАСС.

Подбита боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса» в Александро-Шультино, а также расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки. Также была уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня, четыре гаубицы Д-30, артиллерийское орудие М777 калибра 155 мм производства США, шесть минометов калибра 120 мм.

В районе населенного пункта Красногоровка был нанесен ракетно-бомбовый удар по силам противника в районе населенного пункта Красногоровка.

ВСУ атаковали дронами Дом детского творчества в Запорожской области

Украинская армия с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковала Дом детского творчества в городе Каменка-Днепровская в Запорожской области, сообщает «Лента.ру».

Это произошло 29 августа в 17:20. После обстрела на втором этаже вспыхнул пожар. Всего было зафиксировано как минимум пять ударов. Сотрудники и посетители культурного учреждения, в котором велась подготовка к новому учебному году, были оперативно эвакуированы в подвальное помещение.

По предварительным данным, в результате атаки есть пострадавшие.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 276 снарядов

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустила по населённым пунктам ДНР 276 боеприпасов, сообщает RT.

Под огнём противника оказались районы шести населённых пунктов республики. Это Светлодарск, Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк, Луганск.