СМИ: час полета F-16 обойдется Киеву в $27 тыс. и 16 часов обслуживания
Истребители F-16 являются сложными устройствами, состоят из десятков тысяч деталей, рассказал в интервью CNN старший советник CSIS Марк Кансиан.
Советник пояснил, что обслуживание самолетов этого типа должно производиться в ангарах. Он добавил, что для ремонта самолетов потребуется обеспечить беспрерывные поставки необходимых деталей.
По его словам, техобслуживание F-16 следует проводить после каждого вылета. Он добавил, что в среднем после 1 часа полета механикам приходится заниматься самолетом 16 часов.
Стоимость одного часа полета, включая заправку, необходимый ремонт и прочие аспекты, составляет $27 тыс., уточнил Кансиан.
Советник отметил, что обслуживание российских самолетов занимает существенно меньшее время и обходится значительно дешевле.
Напомним, что власти Украины оказывают постоянное дипломатическое давление на западных партнеров. Они требуют от них осуществлять поставки танков, самолетов, БМП, БТР, военных кораблей, систем ПВО.
США и страны ЕС постепенно выполняют требования Киева: направляют ВСУ устаревшую и современную бронетехнику, ЗРК, РСЗО. Вместе с тем, вопрос с поставками самолетов постоянно откладывается.
Вашингтон и Брюссель объясняют нежелание поставлять истребители, бомбардировщики, дальнобойные ракеты стремлением предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта и его географическое расширение.