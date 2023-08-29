Истребители F-16 являются сложными устройствами, состоят из десятков тысяч деталей, рассказал в интервью CNN старший советник CSIS Марк Кансиан.

Советник пояснил, что обслуживание самолетов этого типа должно производиться в ангарах. Он добавил, что для ремонта самолетов потребуется обеспечить беспрерывные поставки необходимых деталей.

По его словам, техобслуживание F-16 следует проводить после каждого вылета. Он добавил, что в среднем после 1 часа полета механикам приходится заниматься самолетом 16 часов.

Стоимость одного часа полета, включая заправку, необходимый ремонт и прочие аспекты, составляет $27 тыс., уточнил Кансиан.

Советник отметил, что обслуживание российских самолетов занимает существенно меньшее время и обходится значительно дешевле.

Напомним, что власти Украины оказывают постоянное дипломатическое давление на западных партнеров. Они требуют от них осуществлять поставки танков, самолетов, БМП, БТР, военных кораблей, систем ПВО.

США и страны ЕС постепенно выполняют требования Киева: направляют ВСУ устаревшую и современную бронетехнику, ЗРК, РСЗО. Вместе с тем, вопрос с поставками самолетов постоянно откладывается.