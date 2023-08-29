Мобилизация: последние новости на сегодня 29 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 29 августа 2023, в материале «Рамблера».

Десантники из Уссурийска отличились на фронте

Десантники из Уссурийска проявили себя с лучшей стороны в ходе боевых действий под Артемовском. Кадры работы в районе Клещеевки показало Министерство обороны РФ, передает Telegram-канал Deitaru.

Как говорится в публикации, десантники-огнеметчики точным огнем из малых реактивных огнеметов с термобарическими зарядами поразили личный состав и технику Вооруженных сил Украины, которые пытались скрыться в заброшенном частном доме и лесопосадке.

Военнослужащие из Уссурийска успешно справились с задачей, уточняет военное ведомство.

Матери троих участников СВО из Кировской области предоставят квартиру

Жительница Подосиновского района Кировской области Любовь Крюкова обратилась к губернатору Александру Соколову в ходе его личного приема граждан. Она попросила его помочь с жильем и рассказала, что трое ее сыновей сейчас воюют на Украине в рядах российской армии. Губернатор обещал помочь и позже сообщил, что женщине подобрали новую квартиру, пишет «Первоисточник» со ссылкой на Telegram-канал Александра Соколова.

«Поручил главе района помочь с переездом и обустройством на новом месте. Поблагодарил Любовь Крюкову за воспитание сыновей, которые сейчас защищают Родину. Низкий поклон таким матерям!» — написал он.

Более 10 тысяч жителей Омска участвуют в СВО

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко в разговоре с президентом Владимиром Путиным раскрыл, сколько местных жителей участвуют в специальной военной операции. Об этом пишет «Омск информ».

«У нас сегодня более 10 тысяч наших ребят участвуют в специальной военной операции – это и добровольцы, и ребята, кто по мобилизации пошел, и контрактники», — уточнил он.