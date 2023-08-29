Спецоперация на Украине 29 августа: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 29 августа 2023 года.

Военный аналитик рассказал о двух сценариях развития СВО осенью

Осенью отношения России и Запада изменятся кардинальным образом, это существенно повлияет на ход боевых действий на Украине. Такое заявление сделал военный аналитик Александр Михайлов, пишет URA.RU.

Он указал, что есть два варианта развития событий. Первый лежит в политической плоскости: это диалог, который ведет Россия, ее партнеры и коллективный Запад, поддерживающий сторону Украины. Второй — военный сценарий, который зависит от событий на фронте. Последний вариант будет развиваться в том случае, если все предложения о мире будут отвергнуты сторонами конфликта.

Михайлов считает, что исход войны будет зависеть от того, продолжит ли Запад поставлять вооружение на Украину.

В России разработали FPV-систему для перехвата и уничтожения украинских беспилотников

Комплекс FPV-перехватчика для уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и низколетящей пилотируемой техники создали в России. Об этом сообщил генеральный директор ЦКБР Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

Разработка принадлежит компании Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР). Дальность действия комплекса FPV-перехватчика — семь километров, высота — до двух километров.

Перехватчик уже прошел серию испытаний, где неоднократно произвел боевые стрельбы. В воздушном бою он позволяет уничтожать не только беспилотную технику ВСУ, но и низколетящую пилотируемую технику.

Мэр Донецка сообщил о гибели мужчины при обстреле со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли Петровский район Донецка. В результате стрельбы, один мужчина погиб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канале мэра города Алексея Кулемзина.