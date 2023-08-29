В ДНР уничтожили украинский эшелон с боеприпасами

Российские войска уничтожили эшелон с артиллерийскими боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дорожное, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, эшелон был поражен ракетным ударом на станции разгрузки.
До этого российские войска нанесли ракетный удар по украинскому эшелону с артиллерийскими боеприпасами на Донецком направлении. Разведка выявила прибытие на станцию грузового эшелона, после чего координаты передали расчету ракетного комплекса наземного базирования.
В результате атаки были уничтожены около 30 украинских военных и 10 единиц техники.
24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. »Газета.Ru» следит за хроникой событий.
С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре.