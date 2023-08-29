ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Средства ПВО часов засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области , сообщили в Минобороны России .

В ведомстве добавили, что произошло это около 16 часов, передает РИА «Новости» .

Ранее во вторник администрация Климовского района сообщала об обстреле, в самом Климово прозвучали сирены, жителей призвали укрыться в убежищах. В прошлую субботу украинские дроны дважды пытались атаковать Белгородскую область, один беспилотник был сбит.