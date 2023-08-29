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ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области

Средства ПВО часов засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
© globallookpress.com

В ведомстве добавили, что произошло это около 16 часов, передает РИА «Новости».

Ранее во вторник администрация Климовского района сообщала об обстреле, в самом Климово прозвучали сирены, жителей призвали укрыться в убежищах. В прошлую субботу украинские дроны дважды пытались атаковать Белгородскую область, один беспилотник был сбит.