ПВО сбила украинский беспилотник в Брянской области
Средства ПВО часов засекли и сбили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
В ведомстве добавили, что произошло это около 16 часов, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник администрация Климовского района сообщала об обстреле, в самом Климово прозвучали сирены, жителей призвали укрыться в убежищах. В прошлую субботу украинские дроны дважды пытались атаковать Белгородскую область, один беспилотник был сбит.