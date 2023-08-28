Средства ПВО уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Попытку Киева совершить атаку пресекли около 11:30 мск. В инциденте никто не пострадал, повреждений не допущено.

Это уже вторая атака Украины за минувшие сутки, которую отразили в районе Крыма. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в районе 10:30 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника самолетного типа над территорией полуострова. О повреждениях и пострадавших в происшествии не сообщалось.