Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Алеппо

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, в результате воздушная гавань выведена из строя. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, переданном агентством SANA.
"Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 (совпадает с московским - прим. ТАСС) ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, - говорится в документе. - В результате была повреждена взлетно-посадочная полоса и нанесен материальный ущерб".
Как уточнило Минобороны Сирии, атака последовала со стороны Средиземного моря.