Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Алеппо

"Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 (совпадает с московским - прим. ТАСС) ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, - говорится в документе. - В результате была повреждена взлетно-посадочная полоса и нанесен материальный ущерб".