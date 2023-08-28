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Минобороны Сирии сообщило об атаке Израиля на аэропорт Алеппо

ВВС Израиля нанесли ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, в результате воздушная гавань выведена из строя. Об этом говорится в заявлении Минобороны арабской республики, переданном агентством SANA.

Израиль нанес ракетный удар по аэропорту Алеппо
© РИА Новости

"Израильский противник совершил новую агрессивную акцию против Сирии и нанес в 04:30 (совпадает с московским - прим. ТАСС) ракетный удар по международному аэропорту Алеппо, - говорится в документе. - В результате была повреждена взлетно-посадочная полоса и нанесен материальный ущерб".

Как уточнило Минобороны Сирии, атака последовала со стороны Средиземного моря.

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