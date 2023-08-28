Мобилизация: последние новости на сегодня 28 августа 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 августа 2023, в материале «Рамблера».

Минобороны в рамках СВО наметило три ключевых направления развития армии

Министерство обороны России в рамках специальной военной операции наметило три главных направления развития армии, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление начальника главного управления инновационного развития в военном ведомстве Александра Осадчука.

По его словам, речь идет о беспилотных летательных аппаратах всех видов, системах под управлением искусственного интеллекта и артиллерии.

Осадчук отметил, что современная война заключается в применении различных видов беспилотников. Также речь идет о системах управления и технологии искусственного интеллекта — принятие решений, объемы информации, аналитика, объективность.

Третье направление — артиллерия. Начальник назвал ее «богом войны».

В Армавире школьники написали письма со словами поддержки бойцам СВО

В Армавире участники летних дворовых площадок, активисты и волонтёры написали письма бойцам, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, сообщает armvest.ru.

Школьники выразили признательность солдатам, подбодрили их, отмечая храбрость, стойкость и мужество военнослужащих.

Все письма будут переданы в Армавирское отделение Краснодарского филиала государственного фонда «Защитники Отечества» для дальнейшей отправки на передовую.

На Кубани детям участников СВО выплатят по 20 тыс руб к новогодним праздникам

В Краснодарском крае для участников специальной военной операции действуют беспрецедентные меры поддержки, сообщает armvest.ru.

Власти региона помогают семьям бойцов. Участники спецоперации могут поправить здоровье в черноморских здравницах, а также получить выплаты на догазификацию домов, обратиться в фонд «Защитники Отечества» за помощью в решении любых вопросов.