Солдаты Вооруженных сил Украины не дают военным из стран НАТО попасть в плен российской армии. Об этом в своем Telegram-канале заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

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«Пленных наемников пока нет, потому что за жизнь одного такого бойца украинские военные концентрируются неимоверно. Они не оставляют их тела и тем более не позволяют попасть в плен», — сказал он.

Алаутдинов отметил, что пленный военный Североатлантического альянса сможет рассказать гораздо больше ценной информации, чем солдаты ВСУ. Он также добавил, что в случае пленения иностранного наемника спецназ «Ахмат» не будет «нарушать правила и устои», уничтожая его.

25 июля заместитель главы пресс-службы Госдепа Соединенных Штатов Ведант Пател во время брифинга заявлял, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который отбывал срок в российской тюрьме и был освобожден по обмену пленными, получил ранение во время боев на Украине.

До этого командующий группировкой «Центр» генерал-лейтенант Андрей Мордвичев сообщал, что пленные украинские военные рассказали о разнице между подготовкой военных в НАТО и «советской школой».